Командир бронекатера Бердянск отказался давать показания, пока его подчиненные не будут освобождены - адвокат Сегодня, 16:55 75 Цей матеріал також доступний українською Роман Мокряк взял всю ответственность за происходящее на борту на себя

Командир малого артиллерийского бронированного катера Бердянск ВМС Украины Роман Мокряк отказался давать показания российским следователям до освобождения всех членов экипажа бронекатера, захваченных вместе с ним в районе Керченского пролива.

Об этом 12 декабря сообщил адвокат Илья Новиков.

"Сегодня заявил следствию, что требует обращаться с собой и со своим экипажем как с военнопленными, и что он не будет давать российским властям никаких показаний, пока его подчиненные не будут освобождены", - заявил защитник в Faceboоk.

По словам Новикова, позиция Мокряка как командира бронекатера Бердянск заключается в том, что он один в ответе за происходящее на борту, его экипаж выполнял его приказы и не может быть привлечен ни к какой ответственности.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины, ранения получили три украинских моряка.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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