Командир Bradley подробно рассказал, как попал под российский обстрел и смог вывести боевую машину 23 июня, 20:11 Командир M2 Bradley Андрей (Фото:Скриншот видео AFU StratCom / YouTube)

Командир M2 Bradley Андрей рассказал, как он попал под российский обстрел, а затем смог забрать поврежденную боевую машину с поле боя.

Он рассказал, что в тот день должен был выезжать с группой на штурм, однако до точки высадки он не доехал около 150 метров.

Я знал, что 47-я будет идти в штурм. И больше было желания пойти, и поучаствовать больше во всей этой истории. Стать командиром Bradley и управлять машиной.

Видео дня

«Мы должны были доехать до точки и высадить десант, а я не доехал до точки где-то метров 150. У меня было попадание, сорвало броню, корпус лопнул. После взрыва я дал приказ высадить десант», — заявил он.

Андрей рассказал, что в его группе были несколько пострадавших, а он сам получил контузию и был направлен в больницу в Запорожье.

«На следующей день у меня какая-то чуйка была, что она осталась рабочей. Мехвод мне потом сказал, что она может быть рабочей», — рассказал военнослужащий.

В тот же день он выехал на место обстрела и смог завести Bradley. Затем он успешно вывез ее с поле боя и вернулся в больницу.