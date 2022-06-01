«Не планируем отступать». Командир батальона Свобода рассказал об обороне Северодонецка 1 июня, 13:10 Цей матеріал також доступний українською Петр Кузык рассказал о тактике оккупантов в Северодонецке (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Командир батальона Свобода Петр Кузык рассказал, как украинские бойцы обороняют Северодонецк и о нынешней тактике российских оккупационных войск.

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В эфире Радио Свобода Кузык сообщил, что украинские военные пытаются нивелировать преимущество россиян в артиллерии.

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«Обороняем Северодонецк. Бои позиционные, бои в городе. Артиллерийские перестрелки. Маневрируем, стараемся как можно больше уничтожить оккупанта. Ночь прошла более-менее хорошо. Наши подразделения взяли пленных», — отметил он.

По словам Кузыка, его подразделение не планирует отступать с Северодонецкого направления, а наоборот пытается оттеснить российских оккупантов как можно дальше за пределы города.

«Мы не планируем отступать. Вообще, планируют в генеральном штабе, а мы выполняем приказы. Будет приказ отступить — будем выполнять, будет приказ наступать — будем наступать, будет приказ удерживать позиции — будем держать позиции. Пока приказа об отступлении или подготовке отступления нет и я не вижу, чтобы оно готовилось, наоборот мы жмем. Наша задача сейчас оттеснить как можно дальше оттеснить за пределы города врага, что мы пытаемся сделать», — подчеркнул он.

Сейчас российские оккупационные войска продвигаются медленнее на Северодонецком направлении.

Кузык рассказал, что армия РФ использует пехоту только для того, чтобы определить где позиции украинских военных. Затем включается работа артиллерии многочасовая, используют танки, самолеты.

«Воюют как российская военная машина — пытаются перемолоть наши позиции, так как они воевали в Сирии, Рубежном. Они полностью уничтожили город Рубежное: не взяли, а стерли с лица земли. То же они пытаются сделать с Северодонецком, но здесь уже работает наша контрартиллерия, хотя в гораздо меньших темпах, чем мне хотелось. Тем не менее уничтожают их артиллерию, им не совсем легко», — добавил он.

Российские оккупационные войска пытаются установить контроль над Северодонецком и окружить подразделения Сил обороны Украины. Враг ведет активный штурм на Северодонецком и Бахмутском направлениях при поддержке артиллерии и минометов.

По данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оккупанты контролируют 70% Северодонецка, а часть украинских военных отошла на более выгодные позиции.

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