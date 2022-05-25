«Сказал, что с ним все в порядке». Командир Азова Прокопенко вышел на связь с женой 25 мая, 09:03 Цей матеріал також доступний українською Командир полка Азов Денис Прокопенко (Фото:АЗОВ — Мариуполь/Telegram)

Командир полка Азов Денис Прокопенко вышел на связь со своей женой Екатериной и рассказал об условиях, в которых содержатся украинские защитники Мариуполя, которых эвакуировали с Азовстали.



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По словам Екатерины Прокопенко, муж рассказал ей, что украинские бойцы содержатся в «удовлетворительных» условиях, сообщает The Guardian.

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Она также сказала, что ей сообщили, что защитники Азовстали не подвергались насилию.



«Он сказал, что с ним все в порядке, и спросил, как я. Я слышал из других источников, что условия более или менее удовлетворительные», — отметила Екатерина Прокопенко.

По данным Министерства обороны Великобритании, с завода Азовсталь в Мариуполе эвакуировали до 1700 защитников города.

В Международном комитете Красного Креста 19 мая сообщили, что записали личные данные «сотен» бойцов, которых эвакуировали с Азовстали.

В Генеральном штабе ВСУ сказали, что командиры подразделений, которые находятся на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава.

До этого полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа.

По словам заместительницы министра обороны Анны Маляр, другой формулы спасения героев с Азовстали не было. Она подчеркнула, что операция по спасению защитников Мариуполя будет продолжаться, пока они не вернутся на подконтрольную Украине территорию.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что защитники Мариуполя должны быть освобождены по процедуре обмена.

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