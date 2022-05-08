Если бы 36 бригада не пошла на прорыв, мы бы еще долго могли держать оборону правого берега Мариуполя — командир Азова 8 мая, 15:21 Цей матеріал також доступний українською На заводе Ильича 36 бригада еще достаточно долго могла держать оборону, считает командир полка Азов Денис Прокопенко (Фото:24tv.ua)

Если бы командир 36-й бригады морской пехоты не принял решение пойти на прорыв, бойцы полка Азов вместе с этой бригадой могли бы еще долго удерживать оборону на правом берегу Мариуполя, в интервью УП заявил командир полка Азов Денис Прокопенко.

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«Эти действия не поддаются никакому логическому объяснению… Сначала один батальон внезапно сдался в плен, это было еще 4 апреля. В результате чего мы потеряли в то время единственный путь сообщения между Азовом и 36-й бригадой. Затем неожиданно командир 36-й бригады принял решение, никого не предупредив, просто уйти на прорыв в неизвестном направлении, и тем самым потерял много людей. Так же многие люди были брошены на произвол судьбы и они просто попали в плен», — сообщил Прокопенко.



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Поэтому, по его словам, фланг был обнажен и после завершения зачистки завода Ильича противник бросил все свои силы на позиции Азова.

«Это позволило противнику наступать на нас с фланга и тыла. Один из батальонов Азова оказался в двойном кольце оцепления, было принято решение прорываться с боем на завод Азовсталь», — отметил Прокопенко.

Он считает, что нескоординированные действия, произошедшие со стороны 36-й бригады, привели к катастрофическим последствиям, которые уже нельзя было вернуть назад.

«Это было решение командира 36-й бригады полковника Баранюка, или его на это кто-то подтолкнул из руководства, мне неизвестно. Но в любом случае оно было совершенно нелогичным, на заводе Ильича еще достаточно долго можно было держать оборону, но почему такое решение было принято, мне неизвестно. У них было достаточно боевой техники и боеприпасов, чтобы удерживать оборону», — добавил командир полка Азов.

Напомним, 12 апреля одно из подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ имени контрадмирала Михаила Билинского соединилось с силами полка Азов. Еще одна группа предприняла попытку прорыва, чтобы соединиться с основными силами ВСУ, находящимися в 90 километрах от Мариуполя, однако их колонна была разбита.

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