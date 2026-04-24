Новый командир 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Тарас Максимов провел онлайн-разговор с военными на позиции, где сложилась сложная ситуация с поставками продовольствия. Соответствующее видео распространила бригада в Facebook.

Военные подтвердили, что после разглашения информации об отсутствии воды и пищи на позиции им доставили все необходимое. Они продемонстрировали пакеты с продуктами.

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На вопрос командира о состоянии здоровья, бойцы ответили, что им «надо немного времени откормиться».

Максимов во время разговора пообещал провести ротацию бойцов с позиции.

«Командиру роты обращаю внимание: не молчать, не скрывать ничего. Телефон мой есть? Сразу мне направлении, если есть какие-то проблемы!» — сказал Максимов.

О назначении Максимова командиром 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого стало известно еще 20 апреля. Суспільне писало, что Максимов служил в 14 бригаде с 2018 года, но в декабре 2024-го был назначен командиром 155 отдельной механизированной бригады.

23 апреля 2026 года пользовательница Threads опубликовала фото похудевших бойцов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые, по ее словам, остались на позициях без еды и воды, из-за чего они теряют сознание.

24 апреля Генштаб ВСУ подтвердил сложную ситуацию с обеспечением подразделений в районе Купянска и заявил об увольнении командиров 14 бригады и 10 корпуса ВСУ. Их заменили полковник Тарас Максимов и бригадный генерал Артем Богомолов соответственно.

В Генштабе заявили, что уже доставили продовольствие военным на передний край и анонсировали эвакуацию бойцов.

Группировка объединенных сил впоследствии также подтвердила проверки в 10-м корпусе из-за ложных докладов и ситуации с обеспечением бойцов на передовой.