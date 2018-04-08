Команде керченского судна Норд пытаются из Крыма передать украинские паспорта

Оккупационные власти Крыма пытаются срочно передать членам экипажа судна Норд их паспорта граждан Украины, чтобы они по ним смогли въехать на полуостров через пункты пропуска на админграницах, сообщил постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин на своей странице в Facebook.

"Информация, распространенная сегодня в СМИ о якобы имеющейся договоренности РФ с властью Украины об организованном пропуске граждан Украины - членов экипажа задержанного рыболовецкого судна Норд через КПВВ на админграницах в Крым без надлежащих документов, удостоверяющих личность, является фейком. По имеющейся информации, оккупационная власть через адвокатов и дипломатов пытается срочно передать такие легальные документы (паспорта граждан Украины) из Крыма для членов экипажа. Потому что дома у них они, конечно, есть, и по ним их пропустят в Крым через КПВВ без проблем", - сообщил Бабин.

Он также отметил, что "по выданным оккупационными властями РФ "аусвайсам" никто никого в Крым не пропустит". Он объяснил это четкой позицией ГПС Украины.

Ранее ГСЧС Украины сообщала о том, что в ночь на воскресенье, 8 апреля, команда судна Норд пыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска Гоптовка в Харьковской области. По данным ведомства, вывезти команду за пределы Украины пытались представители Генерального Консульства РФ под прикрытием своего иммунитета.

Во время пограничного контроля лица, ехавшие как пассажиры, вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ.

Напомним, 25 апреля в Азовском море было задержано крымское рыболовецкое судно Норд под флагом Российской Федерации. 6 апреля Херсонский городской суд арестовал его капитана - украинца Владимира Горбенко - за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

2 апреля капитану объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Впоследствии экипажу крымского корабля Норд назначили штрафы. Российские СМИ писали о том, что

за исключением капитана, все члены экипажа рыболовного судна были отпущены на свободу.

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