«Напоминаю некоторым: у нас война». Мэр Херсона призвал жителей найти возможность стать полезными окружающим и городу 11 марта, 12:01 Цей матеріал також доступний українською Игорь Колыхаев (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Мэр Херсона Игорь Колыхаев призвал жителей быть полезными в условиях войны.

«Соберитесь и настройтесь: от нас зависит многое. От каждого из нас. У каждого на своём месте есть, чем заняться. Найдите возможность стать полезными окружающим людям и городу. Сейчас всем тяжело», — написал он.

По его словам, если в городе не стреляют и не взрывают роддома, то это не значит, что можно себе позволить быть свиньей.

«Напоминаю некоторым неразумным: у нас война! И если в городе не стреляют и не взрывают роддома, то это не значит, что можно себе позволить быть свиньей и продолжать требовать себе комфортной жизни. Её пока не будет ни у кого. Пока мы не победим», — написал он.

Колыхаев поблагодарил предателей.

«И, наконец, спасибо всем, кто сбежал и предал нас. Мы вас никогда не забудем. И вряд ли простим. И пусть нам хватит человеческой памяти, чтобы, вернувшись к мирной жизни, не допускать вас и близко к нормальным людям. Вы преподали нам хороший урок, и мы его усвоим», — сказал он.

11 марта — 16-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В ночь на пятницу лидеры ЕС подтвердили и поддержали евроинтеграционный курс Украины, а утром в нескольких крупных и до сих пор спокойных украинских городах прогремели взрывы.

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