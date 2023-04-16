Начали использовать школы. Все больницы на оккупированных территориях переполнены ранеными российскими солдатами — Генштаб 16 апреля, 19:41 Армия РФ продолжает нести колоссальные потери (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери. Все медицинские учреждения на временно оккупированной территории Украины переполнены ранеными захватчиками. Россияне используют гражданские учебные заведения как госпитали.

Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.



Во временно оккупированном населенном пункте Высокое Запорожской области спортивный зал местной школы оккупанты обустроили под военный госпиталь. Медицинские услуги предоставляются исключительно российским военнослужащим.

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По состоянию на 15 апреля на лечении находилось около 100 оккупантов с ранениями разной степени тяжести.

В Генштабе добавили, что российские оккупанты продолжают грабить население Украины, присваивая зерновой урожай мирных граждан. В оккупированном Бердянске Запорожской области так называемая российская оккупационная «власть» пытается вывезти на барже похищенную кукурузу.

Также захватчики продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятых территорий Украины.

В частности, в населенном пункте Таврия Херсонской области россияне активно совершают подомовой обход местных жителей с целью проверки наличия российского паспорта. Гражданам Украины, не получившим российский паспорт, сообщено, что в случае неоформления документов до 1 июня они будут депортированы и у них будет конфисковано все личное имущество.