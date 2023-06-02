«Заставили вагнеровцев бежать». В ВСУ назвали количество летальных потерь войск РФ за все время попыток захвата Бахмута 2 июня, 11:38 ВСУ оценили количество потерь РФ в Бахмуте в 20 тысяч убитыми (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters)

Количество потерь войск РФ за все время попыток захвата Бахмута составляет около 20 тысяч убитыми.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

«Называются и 60, и 70 тысяч, 100 тысяч в зависимости от количества летальных и раненых. Есть дискуссия, но все сходятся, что больше 20 тыс. летальных потерь. Это невероятные потери для районного центра, вся их информационная мишура», — отметил он.

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Череватый добавил, что украинские военные добились главной цели — истощили врага и заставили «вагнеровцев» бежать.

«Мы их истощили, выбили, мы заставили вагнеровцев убежать. И в дальнейшем наносим мощные удары по их группировке. Те войска, которые заходят вместо Вагнера, не очень стремятся туда заходить, потому что знают, что было с их предшественниками», — сказал представитель ВСУ.

Череватый также подчеркнул, что сейчас Бахмут не имеет стратегической ценности и то, что российская пропаганда пытается представить как успех, нивелируется колоссальными потерями оккупационной армии РФ.

25 мая главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин приказал своим наемникам покинуть Бахмут Донецкой области до 1 июня.

По данным ВСУ, взамен бойцам ЧВК Вагнера в город заходят воздушно-десантные войска России и мотострелковые подразделения.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что активность наступательных действий российских оккупантов на направлении «несколько снизилась», а Силы обороны имеют незначительные продвижения по флангам на севере и юге от Бахмута.

По ее словам, украинские военные взяли Бахмут в полуокружение, продолжая сохранять контроль над частью города. Сырский также заявил, что Силы обороны приближаются к тактическому окружению города.

