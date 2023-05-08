Огромные потери врага в Украине. В Генштабе ВСУ рассказали, сколько российских оккупантов ликвидировали за сутки 8 мая, 08:22 Оккупационная армия РФ уже потеряла в Украине десятки тысяч единиц военной техники (Фото:81 окрема аеромобільна бригада / Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются 195 тысячам военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 8 мая, потери РФ составляют:

личного состава — 194970 ( +540) человек ликвидировано,

+540) человек ликвидировано, танков — 3730 ( +7) ед,

+7) ед, боевых бронированных машин — 7253 ( +5) ед,

+5) ед, артиллерийских систем — 3018 ( +8) ед,

+8) ед, РСЗО — 554 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 306 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 308 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 294 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2614 ( +42),

+42), крылатые ракеты — 947 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5958 ( +6) ед,

+6) ед, специальная техника — 384 ( +4).

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Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ несет значительные потери, все медучреждения на захваченных территориях переполнены ранеными оккупантами.

Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.

