Огромные потери врага в Украине. В Генштабе ВСУ рассказали, сколько российских оккупантов ликвидировали за сутки

8 мая, 08:22
Поделиться:
Оккупационная армия РФ уже потеряла в Украине десятки тысяч единиц военной техники (Фото:81 окрема аеромобільна бригада / Facebook)

Оккупационная армия РФ уже потеряла в Украине десятки тысяч единиц военной техники (Фото:81 окрема аеромобільна бригада / Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются 195 тысячам военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 8 мая, потери РФ составляют:

  • личного состава — 194970 (+540) человек ликвидировано,
  • танков — 3730 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин — 7253 (+5) ед,
  • артиллерийских систем — 3018 (+8) ед,
  • РСЗО — 554 (+0) ед,
  • средства ПВО — 306 (+0) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2614 (+42),
  • крылатые ракеты — 947 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5958 (+6) ед,
  • специальная техника — 384 (+4).

Видео дня

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ несет значительные потери, все медучреждения на захваченных территориях переполнены ранеными оккупантами.

Читайте также:
«Мясокомбинат им. Вагнера». В соцсетях смеются с истерики Пригожина, матерящего Шойгу из-за своих потерь под Бахмутом

Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X