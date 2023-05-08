Огромные потери врага в Украине. В Генштабе ВСУ рассказали, сколько российских оккупантов ликвидировали за сутки
Оккупационная армия РФ уже потеряла в Украине десятки тысяч единиц военной техники (Фото:81 окрема аеромобільна бригада / Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются 195 тысячам военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 8 мая, потери РФ составляют:
- личного состава — 194970 (+540) человек ликвидировано,
- танков — 3730 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 7253 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 3018 (+8) ед,
- РСЗО — 554 (+0) ед,
- средства ПВО — 306 (+0) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2614 (+42),
- крылатые ракеты — 947 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5958 (+6) ед,
- специальная техника — 384 (+4).
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ несет значительные потери, все медучреждения на захваченных территориях переполнены ранеными оккупантами.
Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.