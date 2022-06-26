Колонны вражеской техники движутся через Мариуполь в западном направлении — советник мэра 26 июня, 15:48 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Через Мариуполь четвертый день подряд в западном направлении движутся большие колонны российской военной техники.

Об этом сообщает в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его данным, в городе остается ограниченный военный корпус оккупантов для охраны военных объектов (порт, заводы, железная дорога).

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«Настроения оккупантов „победными“ не назвать. Покинуть уже насиженное место у моря ради фронта — не лучшая перспектива», — написал Андрющенко.

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