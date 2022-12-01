Генштаб сообщил о колонне с ранеными оккупантами, которая двигалась в сторону Мелитополя 1 декабря, 07:03 Колонна двигалась в сторону Мелитополя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В течение 28−29 ноября фиксировалась эвакуация раненых захватчиков колонной из грузовиков и автобусов, которая двигалась в сторону Мелитополя.



Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 1 декабря.

Также Генштаб сообщил, что оккупанты в помещении школы одного из населенных пунктов Запорожской области обустроили полевой госпиталь.

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Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что украинские силы уничтожили две казармы оккупантов во временно оккупированных районах Запорожской области.