Генштаб сообщил о колонне с ранеными оккупантами, которая двигалась в сторону Мелитополя

1 декабря, 07:03
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Колонна двигалась в сторону Мелитополя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Колонна двигалась в сторону Мелитополя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В течение 28−29 ноября фиксировалась эвакуация раненых захватчиков колонной из грузовиков и автобусов, которая двигалась в сторону Мелитополя.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 1 декабря.

Также Генштаб сообщил, что оккупанты в помещении школы одного из населенных пунктов Запорожской области обустроили полевой госпиталь.

Видео дня

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что украинские силы уничтожили две казармы оккупантов во временно оккупированных районах Запорожской области.

https://www.youtube.com/watch?v=xU_xwd7sJ0c
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Генштаб Мелитополь Война России против Украины

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