Генштаб сообщил о колонне с ранеными оккупантами, которая двигалась в сторону Мелитополя
Колонна двигалась в сторону Мелитополя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В течение 28−29 ноября фиксировалась эвакуация раненых захватчиков колонной из грузовиков и автобусов, которая двигалась в сторону Мелитополя.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 1 декабря.
Также Генштаб сообщил, что оккупанты в помещении школы одного из населенных пунктов Запорожской области обустроили полевой госпиталь.
Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что украинские силы уничтожили две казармы оккупантов во временно оккупированных районах Запорожской области.