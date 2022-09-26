Украинские десантники уничтожили колонну российских оккупантов — видео 26 сентября, 10:43 Десантники уничтожили колонну российских оккупантов (Фото:Кадр видео Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Украинские десантники показали видео с уничтоженной колонной российских оккупантов.

Ролик опубликован на странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

Колонну уничтожили бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады на одном из направлений.

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«Граждане РФ, мобилизация для вас превратится в могилизацию. Лучше сдавайтесь в плен, это сохранит вам жизнь», — отмечают украинские десантники.



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