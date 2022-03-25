В Черниговской области уничтожили еще одну колонну оккупантов
Оккупанты не досчитались своей колонны в Черниговской области (Фото:Оперативное командование Север)
В Черниговской области украинские военные уничтожили еще одну колонну российских оккупантов.
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Об этом сообщает Оперативное командование Север.
«Силы сопротивления Сиверщины постоянно работают над скорейшей победой наглого врага. Их бронированные машины оказались и не такими уж бронированными. Очередная колонна оккупантов полегла на черниговской земле», — говорится в сообщении.