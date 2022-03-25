В Черниговской области уничтожили еще одну колонну оккупантов

25 марта, 12:03
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Оккупанты не досчитались своей колонны в Черниговской области (Фото:Оперативное командование Север)

Оккупанты не досчитались своей колонны в Черниговской области (Фото:Оперативное командование Север)

В Черниговской области украинские военные уничтожили еще одну колонну российских оккупантов.

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Об этом сообщает Оперативное командование Север.

«Силы сопротивления Сиверщины постоянно работают над скорейшей победой наглого врага. Их бронированные машины оказались и не такими уж бронированными. Очередная колонна оккупантов полегла на черниговской земле», — говорится в сообщении.

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https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/2106620392852081
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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Черниговская область Война России против Украины

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