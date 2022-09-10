Появилось видео захода колонны ВСУ в Купянск

10 сентября, 14:37
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От Генштаба ВСУ информации по поводу освобождения Купянска пока не поступало (Фото:Скриншот видео rudenko_s/Twitter)

От Генштаба ВСУ информации по поводу освобождения Купянска пока не поступало (Фото:Скриншот видео rudenko_s/Twitter)

В субботу, 10 сентября, в соцсетях появилось видео захода украинских войск в ранее оккупированный РФ Купянск Харьковской области.

На нем видно как колонна бронетехники ВСУ с десантом на бортах движется в сумерках по одной из улиц города.

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«Купянск! Заходим!», — прокомментировал освобождение города один из украинских бойцов.

Видео дня

Кроме того, на обнародованных кадрах можно заметить военную технику, брошенную бежавшими россиянами.

https://twitter.com/rudenko_s/status/1568543660689465344

Ранее в соцсетях опубликовали фото с военнослужащими ВСУ, которые позировали с желто-синим флагом возле здания Купянского горсовета.

https://twitter.com/OlegNikolenko_/status/1568518411239493632

Позже освобождение города со ссылкой на источник в Харьковской ОВА подтвердила Украинская правда.

В то же время официальных сообщений по этому поводу от Генерального штаба ВСУ пока не поступало.

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Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей пложадью более 2500 кв.м.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Украинские военные Контрнаступление Купянск Война России против Украины

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