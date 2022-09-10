Появилось видео захода колонны ВСУ в Купянск 10 сентября, 14:37 От Генштаба ВСУ информации по поводу освобождения Купянска пока не поступало (Фото:Скриншот видео rudenko_s/Twitter)

В субботу, 10 сентября, в соцсетях появилось видео захода украинских войск в ранее оккупированный РФ Купянск Харьковской области.

На нем видно как колонна бронетехники ВСУ с десантом на бортах движется в сумерках по одной из улиц города.

«Купянск! Заходим!», — прокомментировал освобождение города один из украинских бойцов.

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Кроме того, на обнародованных кадрах можно заметить военную технику, брошенную бежавшими россиянами.

Ранее в соцсетях опубликовали фото с военнослужащими ВСУ, которые позировали с желто-синим флагом возле здания Купянского горсовета.

Позже освобождение города со ссылкой на источник в Харьковской ОВА подтвердила Украинская правда.

В то же время официальных сообщений по этому поводу от Генерального штаба ВСУ пока не поступало.

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей пложадью более 2500 кв.м.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.



На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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