Шедшая на Киев многокилометровая колонна российской техники застопорилась — британская разведка 3 марта, 15:19 Цей матеріал також доступний українською Колонна оккупантов остановилась «из-за стойкого сопротивления украинцев, механических поломок и пробок» (Фото:Генштаб ВСУ)

По данным британской военной разведки, наступление российских оккупантов на Киев за последние три дня практически не продвинулось.



Об этом сообщает The New York Times.

Как отметили в британском ведомстве, за три дня многокилометровая колона российской техники «не достигла заметного прогресса».

Согласно оценкам, колона остановилась на расстоянии около 29 км от Киева, «из-за стойкого сопротивления украинцев, механических поломок и пробок».

По данным Maxar Technologies, колонна протянулась вдоль проезжей части от аэропорта Антонова (Гостомель) к северу от Киева — примерно на 64 км.

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В то же время отмечается, что колонна не является непрерывной линией: некоторые транспортные средства расположены на расстоянии друг от друга. На отдельных участках транспортные средства двигаются по две-три единицы.



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