Оккупанты из Градов обстреляли колонну авто в Херсонской области: трое погибших, шестеро раненых

18 мая, 14:34
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Колонна авто попала под обстрел из Градов в Херсонской области (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Колонна авто попала под обстрел из Градов в Херсонской области (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

В Херсонской области 17 мая российские оккупанты обстреляли из Градов колонну автомобилей с людьми. Погибли три человека, еще шесть были ранены.

Война России против Украины — главные события 18 мая

Как сообщили в Офисе генпрокурора, инцидент произошел вблизи села Давыдов Брод.

Люди пытались проехать в Бериславский район Херсонской области.

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По меньшей мере три человека погибли, еще шестеро получили телесные повреждения разного характера и степени тяжести.

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Прокуроры проводят досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Град Херсонская область Война России против Украины

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