Оккупанты из Градов обстреляли колонну авто в Херсонской области: трое погибших, шестеро раненых
Колонна авто попала под обстрел из Градов в Херсонской области (Фото:REUTERS/Carlos Barria)
В Херсонской области 17 мая российские оккупанты обстреляли из Градов колонну автомобилей с людьми. Погибли три человека, еще шесть были ранены.
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Как сообщили в Офисе генпрокурора, инцидент произошел вблизи села Давыдов Брод.
Люди пытались проехать в Бериславский район Херсонской области.
По меньшей мере три человека погибли, еще шестеро получили телесные повреждения разного характера и степени тяжести.
Прокуроры проводят досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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