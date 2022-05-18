Оккупанты из Градов обстреляли колонну авто в Херсонской области: трое погибших, шестеро раненых 18 мая, 14:34 Цей матеріал також доступний українською Колонна авто попала под обстрел из Градов в Херсонской области (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

В Херсонской области 17 мая российские оккупанты обстреляли из Градов колонну автомобилей с людьми. Погибли три человека, еще шесть были ранены.

Война России против Украины — главные события 18 мая

Как сообщили в Офисе генпрокурора, инцидент произошел вблизи села Давыдов Брод.

Люди пытались проехать в Бериславский район Херсонской области.

Видео дня

По меньшей мере три человека погибли, еще шестеро получили телесные повреждения разного характера и степени тяжести.

Прокуроры проводят досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.