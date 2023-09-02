Коломойский не будет вносить залог, будет апеллировать — адвокаты

2 сентября, 23:25
Поделиться:
Коломойский идет в Шевченковский райсуд (Фото:Александр Магула / Суспільне)

Коломойский идет в Шевченковский райсуд (Фото:Александр Магула / Суспільне)

Олигарх Игорь Коломойский не собирается вносить залог в 509 млн грн — вместо этого он готовит апелляцию на судебное решение о мере пресечения. Об этом заявили его адвокаты в интервью Радио Свобода.

«Подаем апелляцию, ждем текст судебного решения, залог не вносим», — заявил один из защитников Коломойского.

Они также отметили, что суд не определил, «на какой счет какого суда переводить средства». По словам адвокатов, их подзащитного удерживают в изоляторе СБУ на Аскольдовом переулке в Киеве.

Видео дня

Читайте также:

Игорю Коломойскому вручили подозрение (Фото:NV, предоставленное СБУ) Пятая серия «Волки! Волки!» Подозрение Коломойскому — замыливание глаз, а не реальная борьба с олигархами — политолог

Ранее в субботу, 2 сентября, Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Игорю Коломойскому. Олигарху назначили содержание под стражей на 60 суток в Днепре с возможностью внести залог в более чем 509 млн грн.

Утром того же дня СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по ст. 190 и 209 УК Украины — легализация имущества, полученного мошенническим путем.

Читайте также:
Зеленский после меры пресечения Коломойскому: Будет Украина других правил

СБУ заявляет, что в течение 2013−2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем вывода средств за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Теги:   Игорь Коломойский Арест

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X