Коломойский не будет вносить залог, будет апеллировать — адвокаты 2 сентября, 23:25 Коломойский идет в Шевченковский райсуд (Фото:Александр Магула / Суспільне)

Олигарх Игорь Коломойский не собирается вносить залог в 509 млн грн — вместо этого он готовит апелляцию на судебное решение о мере пресечения. Об этом заявили его адвокаты в интервью Радио Свобода.

«Подаем апелляцию, ждем текст судебного решения, залог не вносим», — заявил один из защитников Коломойского.

Они также отметили, что суд не определил, «на какой счет какого суда переводить средства». По словам адвокатов, их подзащитного удерживают в изоляторе СБУ на Аскольдовом переулке в Киеве.

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Ранее в субботу, 2 сентября, Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Игорю Коломойскому. Олигарху назначили содержание под стражей на 60 суток в Днепре с возможностью внести залог в более чем 509 млн грн.

Утром того же дня СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по ст. 190 и 209 УК Украины — легализация имущества, полученного мошенническим путем.

СБУ заявляет, что в течение 2013−2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем вывода средств за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.