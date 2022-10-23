«Понимают, что их ждет концерт Кобзона». Коллаборанты в Херсонской области сбежали — глава Херсонской ГВА 23 октября, 08:02 Херсонский коллаборант Владимир Сальдо в Москве во время объявления о незаконной аннексии оккупированных украинских территорий Россией, 30 сентября (Фото:Sputnik/Maksim Blinov/Pool via REUTERS)

Начальница Херсонской городской военной администрации Галина Луговая заявила в интервью Радио НВ о побеге коллаборантов Херсонской области.

На вопрос о том, что делают Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов и другие херсонские коллаборанты, Луговая ответила Радио НВ, что они сбежали.

«Вывозили „все, что нажито непосильным трудом“ на грузовиках из своих домов. И двигались на левый берег, понимая, что здесь им опасно находиться», — сказала она.

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Глава Херсонской ГВА сказала, что херсонские коллаборанты «без бронежилета даже спать не ложились, постоянно меняли место дислокации, ходили в сопровождении охранников» и «всюду видели партизан».

«Они прекрасно понимают, что ходят по лезвию ножа, и то, что их ожидает, — это очень шумный, мощный, яркий, с танцами и пением концерт Кобзона, это стопроцентно», — подчеркнула она.

19 октября херсонский коллаборант Владимир Сальдо сообщил, что все «органы власти» Херсонской области переезжают на левый берег Днепра.

Накануне Сальдо объявил, что жителей временно захваченных районов Херсонской области собираются вывозить на левый берег Днепра.

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в интервью Радио НВ ранее заявляла, что коллаборанты в Херсонской области пытаются организовать депортацию населения и хотят создать для пропагандистских СМИ «картинку» того, что местные жители якобы боятся ВСУ, однако поведение украинцев обратное.