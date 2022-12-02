«Кратчайший анекдот: будущее РФ». Украина должна решить российский вопрос и довести режим Путина до коллапса — интервью с историком Грицаком 2 декабря, 15:47 Эксклюзив НВ Историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак (Фото:Ярослав Грицак / Facebook)

У России нет хороших сценариев своего будущего, но плохие варианты развития событий будут влиять и на Украину, считает профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

Поэтому, по мнению историка, Украина должна делать все, чтобы «помочь» России избежать тех сценариев, которые нам не выгодны, и думать, какой будет наша победа, ведь это не только выход на границы 1991 года.

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Больше о том, как Украине предстоит разбить Россию, Грицак рассказал в интервью Радио НВ.

— Хочу поговорить о вашей колонке на нашем сайте, где вы говорите о том, что Россия остается последней империей. Вы, цитируя ваших коллег, говорите, что империи сейчас историки изучают как динозавров. И опять здесь очень меткая цитата: «Россия, пожалуй, последний такой реликт, который и жить уже не умеет, но и умереть не может». И мы видим, что наши западные партнеры очень боятся распада России. Но среди прочего есть мнение, что НАТО, или какое-то МИ-6, или какая-то рука Госдепа не может ликвидировать Путина, пока не будет гарантий, что с Россией после ликвидации Путина все будет хорошо. Верите ли вы в подобные теории заговора?

— Я не верю ни в какие [хорошие] сценарии для России. Все хорошо для России уже не будет. Самый короткий сейчас российский анекдот — это будущее России. У России есть выбор между плохими сценариями, очень плохими сценариями и катастрофой.

Речь идет не о России, [в моих размышлениях] речь идет об Украине. Потому что я считаю, что если мы сейчас не решим российский вопрос, то это означает, что [в течение] 25 лет будет новая война.

Мой тезис о том, что развалить Россию мало и это невозможно, надо разбить Россию. А это две разные вещи. Потому что «разбить Россию» означает изменить ее политическое устройство и радикально изменить. Сама она этого не может сделать. Она может сделать это только под диктовкой и давлением.

— Каким образом приходили в упадок такие вертикали? Видите ли вы сейчас, кто бы мог стать альтернативой режиму Путина?

— Я не вижу сейчас, кто может взять власть из тех, кто нас устраивал бы. Я не вижу реального варианта. Даже с оппозицией, если бы у нее были шансы, не думаю, что нам было бы легко разговаривать. Потому что оппозиция до сих пор не говорит очень важные вещи, потому что оппозиция до сих пор четко не признала, чей Крым и чей Донбасс. А это вводное условие для любых разговоров.

Относительно других сценариев, которые, очевидно, разные. Например, придет еще худший Путин, а это произойдет в кратчайшее время, потому что когда падает один альфа-самец, на его смену приходит другой альфа-самец.