Коллаборанты получат наказание на уровне с оккупантами — Верещук 19 апреля, 06:35 Цей матеріал також доступний українською Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук (Фото:Ирина Верещук/Facebook)

В Украине начали более 12,5 тыс. уголовных производств по факту коллаборационизма.

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Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.



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«Вас хорошо видно из Киева. Мы знаем все, что вы делаете, все ваши договоренности и все, что вы пытаетесь скрыть. Этого не удастся вам сделать! Я вам это лично обещаю. За все, что сейчас происходит на территории — к сожалению, пока (подчеркиваю — пока!) неподконтрольной украинским властям, вы получите наказание — вполне.И это не только 15 лет, которые вас ждут в соответствии с 111-й статьей Уголовного кодекса Украины, с оккупантами, которые уничтожают наших людей, прицельно убивших ракетой на вокзале в Краматорске десятки женщин и детей», — подчеркнула Верещук.

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