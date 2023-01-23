Суд вынес первый приговор за организацию фейкового «референдума» в период оккупации — СБУ 23 января, 15:46 С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые референдумы на оккупированных территориях Украины (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Суд вынес первый приговор за организацию псевдореферендума в Херсонской области в период российской оккупации. Коллаборантку приговорили к пяти годам тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Злоумышленницей была бывшая член местной «избирательной комиссии», созданной агрессором во время временной оккупации территории, говорится в сообщении.

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«После освобождения района сотрудники СБУ задержали коллаборантку в ходе стабилизационных мероприятий в октябре прошлого года», — добавили в службе.

Женщина пошла на сотрудничество со следствием, поэтому суд назначил ей наказание в виде пяти лет тюрьмы с лишением права занимать должности в органах власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на десять лет.

По данным следствия, коллаборанткой оказалась жительница поселка Новоалександровка Бериславского района, которая в начале полномасштабного вторжения поддержала оккупантов.

«После захвата населенного пункта она добровольно вступила в ряды местной оккупационной администрации. Там выполняла задачи Москвы по организации и проведению незаконного референдума во временно захваченной части юга Украины», — пишет СБУ.

По их данным, женщина формировала так называемые «реестры избирателей» на территории района, призвала людей прийти на участки и проголосовать в пользу страны-агрессора. Она также лично обходила частные дома и требовала от людей поставить нужную «отметку в бюллетенях».

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.

4 сентября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным и о санкциях против РФ.

Это явилось ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий. Украинский лидер также официально признал ничтожными указы Путина об аннексии.