СБУ установила личности предателей, которые присоединились к «МВД РФ» в Запорожской области 9 августа, 10:37 СБУ ищет предателей на захваченных РФ территориях (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины установила личности всех коллаборантов, которые вступили в ряды «главного управления МВД РФ по Запорожской области».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 17 из них уже объявлено о подозрении.

По данным следствия, одним из руководителей псевдообразования назначен бывший охранник депутата-предателя Евгения Балицкого, который сейчас возглавляет оккупационную администрацию в регионе.

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По заданию спецслужб РФ, «МВД РФ» на захваченных территориях Запорожской области подавляет сопротивление и запугивает местных жителей. Для этого применяются репрессивные методы, массовые преследования и задержания граждан по надуманным поводам.

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СБУ также задокументировала факты похищения людей, в отношении которых совершали насилие и угрожали физической расправой.

Коллаборанты незаконно проникали в дома местных жителей, выехавших на подконтрольную Украине территорию. После таких обысков исчезали деньги, бытовая техника и другие личные вещи владельцев.

С местных предпринимателей берут «дань», это касается также и владельцев фермерских хозяйств.

Фото: СБУ

В СБУ подчеркнули, что собрали все данные на каждого коллаборанта, задокументировали преступную деятельность и установили места их пребывания и маршруты перемещения.

8 августа пророссийские коллаборанты в Запорожской области объявили о планах провести на захваченных землях региона псевдореферендум «о присоединении к РФ».

Точную дату таких планов российские захватчики и их пособники не назвали, упомянув лишь о «сентябре». До сих пор наиболее вероятным считалось 11 сентября — день, когда в регионах России проведут ряд выборов разного уровня (т.н. «единый день голосования»).

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины, переговоры с Киевом для Москвы будут закрыты. Глава государства подчеркнул, что все, кто будет помогать россиянам хоть как-то реализовать это намерение, будут отвечать перед Украиной.





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