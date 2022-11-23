Коллаборанты в Мелитополе раздумывают, как им бежать, для некоторых попытка побега закончилась пленом — мэр 23 ноября, 14:13 В Мелитополе предатели уже размышляют над планом побега (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Предатели из Запорожской области, которые добровольно пошли на сотрудничество с российскими оккупантами, уже размышляют о том, как им сбежать.



Как сообщил в эфире телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров, некоторые коллаборанты открыто говорят, что будут бежать через временно оккупированный Крым или Донецк.

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Он рассказал, что для некоторых коллаборантов попытка побега окончилась пленом.

«После Херсона, конечно, коллаборанты пытаются искать для себя убежище где-то. Мы знаем случаи, когда полицейские-коллаборанты пытались выехать через Мариуполь в Новоазовск. Их вернули, но в Мелитополь они не доехали и их забрали в плен», — отметил Федоров.

Также, по его словам, около 500 коллаборантов из Херсона и частично из Запорожской области уже размещены на территории Крыма.

Ранее издание РИА Мелитополь сообщало, что в Мелитополе коллаборанты обсуждают планы побега из города.

