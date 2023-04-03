Коллаборанты не могут покинуть Мелитополь и паникуют — мэр

3 апреля, 13:41
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Коллаборанты не могут выехать из Мелитополя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Коллаборанты не могут выехать из Мелитополя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В захваченном Мелитополе местные коллаборанты не могут выехать из города. В их рядах царят панические настроения.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр города Иван Федоров.

«Каждый коллаборант на сегодня подписал соглашение о том, что он не должен выезжать из оккупированного города без дополнительного согласования. А такое согласование не дают», — отметил он.

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По словам Федорова, коллаборанты не знают, что делать и как сбежать, и поэтому паникуют.

Накануне сообщалось, что в районе Мелитополя взорвали электроподстанцию, которую используют российские войска.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Мелитополь Иван Федоров Коллаборант Война России против Украины Коллаборационизм

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