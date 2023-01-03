Отдала железную дорогу оккупантам. В Херсоне задержали местную коллаборантку 3 января, 15:21 Задержание коллаборантки в Херсоне (Фото:Служба безопасности Украины / Telegram)

В Херсоне украинские правоохранители задержали бывшую главу оккупационного «железнодорожного предприятия», которая помогала перебрасывать в Украину военные эшелоны РФ.

Об этом во вторник, 3 января, сообщила Служба безопасности Украины в Telegram.



По данным следствия, после оккупации Херсона женщина заняла «должность» в местной псевдоадминистрации. Она помогала врагу наладить железнодорожное сообщение с украинским городом для обеспечения нужд российской армии на южном фронте.

Видео дня

Прежде всего, подозреваемая способствовала транспортировке военной техники, вооружения и боеприпасов с территории РФ. Также она организовала разграбление оборудования украинского железнодорожного предприятия для передачи имущества стране-агрессору.

В СБУ отмечают, что женщина также призвала местных жителей поддержать российских захватчиков и вступать в ряды оккупационного учреждения. За это она обещала лояльное отношение со стороны захватчиков и выплату «зарплат» в российских рублях.

Теперь фигурантка получила подозрение по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Ей грозит до 12 лет лишения свободы.