Врут, что «паники нет». Коллаборанты перевозят свои семьи из Херсонской области в Крым — замглавы облсовета 6 октября, 10:54 За последнюю неделю ВСУ освободили по меньшей мере восемь населенных пунктов только в Херсонской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Коллаборанты перевозят свои семьи из Херсонской области в Крым, заявил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Telegram.

«Некоторые из коллаборантов Херсонщины уже перевезли свои семьи в Крым. При этом продолжают публично транслировать — «все хорошо, паники нет!», — написал он.

Чиновник добавил, что время коллаборантов «почти истекло».

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«Скоро будет еще лучше и меньше „условий для паники“. Ваше время почти истекло», — написал он.

Эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире Радио НВ заявил, что благодаря освобождению Снигиревки в Николаевской области можно с осторожным оптимизмом предполагать, что максимум до конца ноября Херсон удастся освободить от оккупантов.