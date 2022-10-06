Врут, что «паники нет». Коллаборанты перевозят свои семьи из Херсонской области в Крым — замглавы облсовета

6 октября, 10:54
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За последнюю неделю ВСУ освободили по меньшей мере восемь населенных пунктов только в Херсонской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

За последнюю неделю ВСУ освободили по меньшей мере восемь населенных пунктов только в Херсонской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Коллаборанты перевозят свои семьи из Херсонской области в Крым, заявил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Telegram.

«Некоторые из коллаборантов Херсонщины уже перевезли свои семьи в Крым. При этом продолжают публично транслировать — «все хорошо, паники нет!», — написал он.

Чиновник добавил, что время коллаборантов «почти истекло».

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«Скоро будет еще лучше и меньше „условий для паники“. Ваше время почти истекло», — написал он.

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Эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире Радио НВ заявил, что благодаря освобождению Снигиревки в Николаевской области можно с осторожным оптимизмом предполагать, что максимум до конца ноября Херсон удастся освободить от оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=i81PXSuM1Us
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Крым Херсонская область Война России против Украины

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