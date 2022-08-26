Коллаборанты отказываются сотрудничать с РФ из-за «подрывной ответственности» — Подоляк

26 августа, 21:23
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Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что коллаборанты на временно оккупированных территориях Украины отказываются сотрудничать с Россией.

В Twitter Подоляк написал, что помимо дефицита живой силы в армии, Россия столкнулась с дефицитом коллаборантов.

«Таких и раньше были единицы, а сейчас даже они отказываются занимать должности, зная подрывную ответственность», — пишет Подоляк.

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Советник напомнил, что приближается сентябрь и задал вопрос: идет ли «русская весна» все еще по плану.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1563222373075394562

Днем 26 августа во временно оккупированном Бердянске Запорожской области подорвали авто местного коллаборанта Александра Колесникова. Он скончался в больнице.

https://www.youtube.com/embed/Fbe9IQhaNoA
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Коллаборант Михаил Подоляк

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