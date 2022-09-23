Жалкое зрелище. Украинцы игнорируют коллаборантов, буквально умоляющих проголосовать на псевдореферендуме — видео 23 сентября, 15:57 Коллаборанты ходят по улицам и дворам с микрофонами и колонками (Фото:Коллаж НВ)

Несмотря на все репрессии и запугивания со стороны российских захватчиков, жители временно оккупированных территорий Украины не горят желанием участвовать в псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

Чтобы создать хоть какое-то подобие незаконного голосования для кремлевской пропаганды коллаборантам приходится ходить по улицам и буквально умолять людей стать участниками этого фарса.

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«Уважаемые, люди. Пожалуйста… Выездной „референдум“… Пожалуйста, выходите голосовать», — призывала одна из пособниц оккупантов, стучась в ворота жителей временно подконтрольной РФ части Херсонской области, которые ее просто игнорировали.

В свою очередь другая предательница оказалась менее активной, и предпочла просто включить запись на переносной колонке.

«Готовы принять ваши голоса прямо возле вашего дома», — предложил женский голос, однако и тут желающих принять участие в фейковом «референдуме» видно не было.

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

На сегодняшний день достоверно известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

Такой ход событий заставил кремлевский режим инициировать через своих марионеток в ОРДЛО срочный псевдореферендум о «присоединении» этих территорий к РФ.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне всего этого 21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.

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