Жалкое зрелище. Украинцы игнорируют коллаборантов, буквально умоляющих проголосовать на псевдореферендуме — видео
Коллаборанты ходят по улицам и дворам с микрофонами и колонками (Фото:Коллаж НВ)
Несмотря на все репрессии и запугивания со стороны российских захватчиков, жители временно оккупированных территорий Украины не горят желанием участвовать в псевдореферендума о «присоединении» к РФ.
Чтобы создать хоть какое-то подобие незаконного голосования для кремлевской пропаганды коллаборантам приходится ходить по улицам и буквально умолять людей стать участниками этого фарса.
«Уважаемые, люди. Пожалуйста… Выездной „референдум“… Пожалуйста, выходите голосовать», — призывала одна из пособниц оккупантов, стучась в ворота жителей временно подконтрольной РФ части Херсонской области, которые ее просто игнорировали.
В свою очередь другая предательница оказалась менее активной, и предпочла просто включить запись на переносной колонке.
«Готовы принять ваши голоса прямо возле вашего дома», — предложил женский голос, однако и тут желающих принять участие в фейковом «референдуме» видно не было.
Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.
Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.
Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.
Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.
На сегодняшний день достоверно известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.
Такой ход событий заставил кремлевский режим инициировать через своих марионеток в ОРДЛО срочный псевдореферендум о «присоединении» этих территорий к РФ.
В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.
На фоне всего этого 21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию».
По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.
После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.