«Как крысы с корабля». Коллаборанты бегут с оккупированных территорий Запорожской области — мэр Мелитополя 22 ноября, 13:00 Иван Федоров сообщил о бегстве коллаборантов с оккупированных территорий Запорожской области (Фото:zp.vgorode.ua)

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что коллаборанты с временно оккупированных территорий Запорожской области «бегут как крысы с корабля».

У себя в Telegram он написал, что около полутысячи коллаборантов и членов их семей из временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей сбежали в Крым.

Видео дня

По данным Центра национального сопротивления, приспешников оккупантов расселили в двух пансионатах Севастополя.

«Пособники рашистов чувствуют, что для них запахло жареным и ищут любую возможность избежать ответственности… Там (в Севастополе — ред.) предатели надеются укрыться от уголовной ответственности. Однако наказание — неизбежно», — написал Федоров.

Ранее издание РИА Мелитополь сообщало, что в Мелитополе коллаборанты обсуждают планы побега из города.