«Как крысы с корабля». Коллаборанты бегут с оккупированных территорий Запорожской области — мэр Мелитополя

22 ноября, 13:00
Поделиться:
Иван Федоров сообщил о бегстве коллаборантов с оккупированных территорий Запорожской области (Фото:zp.vgorode.ua)

Иван Федоров сообщил о бегстве коллаборантов с оккупированных территорий Запорожской области (Фото:zp.vgorode.ua)

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что коллаборанты с временно оккупированных территорий Запорожской области «бегут как крысы с корабля».

У себя в Telegram он написал, что около полутысячи коллаборантов и членов их семей из временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей сбежали в Крым.

Видео дня

По данным Центра национального сопротивления, приспешников оккупантов расселили в двух пансионатах Севастополя.

Читайте также:
«Открываются определенные перспективы». Когда ВСУ могут выйти к админгранице с оккупированным Крымом — Мусиенко

«Пособники рашистов чувствуют, что для них запахло жареным и ищут любую возможность избежать ответственности… Там (в Севастополе — ред.) предатели надеются укрыться от уголовной ответственности. Однако наказание — неизбежно», — написал Федоров.

Ранее издание РИА Мелитополь сообщало, что в Мелитополе коллаборанты обсуждают планы побега из города.

https://www.youtube.com/watch?v=_NG2DqQHFJU
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Мелитополь Иван Федоров Коллаборант Война России против Украины Коллаборационизм

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X