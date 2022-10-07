«Началась паника». Коллаборанты и бойцы «ЛНР» пытаются сбежать в Россию, но их не пускают — Гайдай 7 октября, 15:06 Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (Фото:suspilne.media)

Из Луганской области вместе с российскими военными пытаются сбежать и местные жители, перешедшие на сторону оккупантов.



Однако, как рассказал в эфире телеканала Freedom, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, их не выпускают на территорию РФ.

По его словам, первую попытку бежать в Россию приспешники оккупантов предприняли, когда только началось наступление ВСУ в соседней Харьковской области.

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«В этот момент на оккупированной части Луганской области началась паника. У нас реально из некоторых населенных пунктов просто вообще все побежали. Бежала „прокуратура“, „комендатура“, „милиция“ — все коллаборанты бежали вместе с военными», — отметил Гайдай.

Но в скором времени некоторые вынуждены были вернуться: коллаборанты и их помощники направились в сторону российской границы, а в РФ их не пустили.

«Им сказали: нет, ребята, возвращайтесь назад защищать свою землю. И вот 50 на 50 — кто вернулся, кто поселился в каких-то пограничных селах и пытается переждать ситуацию или таки пробраться в Российскую Федерацию», — сказал глава ОВА.



Гайдай абсолютно уверен, что россияне не пустят в РФ и тех коллаборантов, которые будут пытаться сбежать сейчас, также Россия вряд ли выпустить бойцов так называемых «ДНР» и «ЛНР».

«Скорее всего, россияне поставят какие-то заградительные отряды и просто будут силой заставлять их воевать за свою империю. Поэтому здесь одно из двух — либо они просто пачками погибают, либо они будут массово потом сдаваться в плен», — добавил Гайдай.