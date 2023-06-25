Херсонские коллаборанты активно выезжают в Крым — Генштаб

25 июня, 10:00
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Херсонские колаборанты, получившие российский паспорт, стали активнее эвакуироваться в Крым (Фото:vologda.portal.ru)

Херсонские колаборанты, получившие российский паспорт, стали активнее эвакуироваться в Крым (Фото:vologda.portal.ru)

Местные коллаборанты с российскими паспортами активно эвакуируются из оккупированной части Херсонской области в оккупированный Крым.

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Об этом говорится в свежей сводке Генштаба ВСУ.

Сообщается, что на захваченной Херсонщине отмечается активизация процесса эвакуации местных коллаборантов с российскими паспортами в Крым на собственных автомобилях.

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Однако, отмечают в Генштабе, сотрудники ФСБ РФ осуществляют фильтрационные мероприятия в отношении каждого предателя.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Крым Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Оккупированные территории Война России против Украины Генштаб ВСУ Коллаборационизм деоккупация

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