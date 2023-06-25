Херсонские коллаборанты активно выезжают в Крым — Генштаб
Херсонские колаборанты, получившие российский паспорт, стали активнее эвакуироваться в Крым (Фото:vologda.portal.ru)
Местные коллаборанты с российскими паспортами активно эвакуируются из оккупированной части Херсонской области в оккупированный Крым.
Об этом говорится в свежей сводке Генштаба ВСУ.
Сообщается, что на захваченной Херсонщине отмечается активизация процесса эвакуации местных коллаборантов с российскими паспортами в Крым на собственных автомобилях.
Однако, отмечают в Генштабе, сотрудники ФСБ РФ осуществляют фильтрационные мероприятия в отношении каждого предателя.