Херсонские коллаборанты активно выезжают в Крым — Генштаб 25 июня, 10:00 Херсонские колаборанты, получившие российский паспорт, стали активнее эвакуироваться в Крым (Фото:vologda.portal.ru)

Местные коллаборанты с российскими паспортами активно эвакуируются из оккупированной части Херсонской области в оккупированный Крым.

Об этом говорится в свежей сводке Генштаба ВСУ.

Сообщается, что на захваченной Херсонщине отмечается активизация процесса эвакуации местных коллаборантов с российскими паспортами в Крым на собственных автомобилях.

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Однако, отмечают в Генштабе, сотрудники ФСБ РФ осуществляют фильтрационные мероприятия в отношении каждого предателя.