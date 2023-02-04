Оккупанты готовятся вывозить коллаборантов с семьями из Луганской области 4 февраля, 07:16 Из Луганской области готовятся вывозить коллаборантов с семьями (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Российские оккупационные войска начали меры по эвакуации населения с временно захваченных территорий Украины.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на субботу, 4 февраля.

По имеющейся информации, к выезду готовят коллаборантов с семьями в Троицком районе Луганской области.

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24 января Генштаб сообщал, что из оккупированного Луганска эвакуируют семьи военнослужащих второго армейского корпуса ВС РФ.