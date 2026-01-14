СБУ заявила о разоблачении директора школы из временно оккупированного Крыма, которая внедряла «образовательные стандарты» РФ

Служба безопасности Украины заявила о задержании руководительницы школы с временно оккупированной Ялты, которая вводила «образовательные стандарты» РФ и распространяла кремлевскую пропаганду среди учеников и их родителей.

Об этом в среду, 14 января, СБУ сообщила в своем Telegram.

Там написали, что в Киеве задержали бывшего директора школы с временно оккупированной Ялты, которая сотрудничала с российской оккупационной администрацией и внедряла в заведении «образовательные стандарты» РФ.

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По данным следствия, женщина начала работать на российских захватчиков еще в 2014 году после оккупации Крыма. Россияне поручили ей руководить школой и изменить учебный процесс по «стандартам» Кремля, отметили в СБУ.

Там подчеркнули, что фигурантка регулярно организовывала агитационные мероприятия, где навязывала ученикам и родителям кремлевскую пропаганду, героизируя российских военных и оправдывая их преступления. Во время «линеек» она популяризировала российский режим и призывала к его распространению, добавили в СБУ.

В спецслужбе отметили, что подозреваемую задержали в арендованной квартире в Киеве, куда она прибыла, чтобы навестить родственников. Расследование установило, что фигурантка въехала в Украину через третьи страны и планировала вернуться в Крым для продолжения работы на оккупантов.

Правоохранители добавили, что во время обыска у нее обнаружили российские паспорта и смартфоны с доказательствами сотрудничества с врагом. Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по части 3 статьи 111−1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Она находится под стражей, ей грозит тюремное заключение.