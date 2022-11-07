Предательницу из фейкового «министерства экономики» Крыма приговорили к 12 годам тюрьмы 7 ноября, 17:25 Суд признал злоумышленницу виновной в госизмене (Фото:VBlock/pixabay.com)

Галицкий районный суд Львова приговорил к 12 годам лишения свободы коллаборантку из оккупационной администрации временно подконтрольного РФ Крыма.

Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщили в Службе безопасности Украины.

Перейдя на сторону российских захватчиков, злоумышленница получила за это фейковую должность в так называемом «министерстве экономического развития».

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Задержали женщину в апреле 2022 года, когда она находилась на украинской территории.

Предательница пыталась пересечь границу с ЕС, чтобы оттуда перебраться в Беларусь, а далее — в Россию.

«Занимая в 2014—2021 годах руководящую должность в „министерстве экономического развития“ так называемого „правительства“ оккупированного Крыма, „чиновница“ принимала участие в подготовке управленческих решений, направленных на подчинение экономики полуострова стране-агрессору», — рассказали в СБУ.

Решением суда задержанная была признана виновной по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).