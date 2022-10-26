Арестована коллаборантка, отдавшая оккупантам около 2 млн гривен, украденных ею в Укрпоште 26 октября, 10:26 Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

В Харьковской области задержали коллаборантку, которая пошла на сотрудничество с российскими захватчиками в обмен на «должность» в оккупационной администрации, где она «возглавила» местное почтовое отделении.

Об этом в среду, 26 октября, сообщили в Службе безопасности Украины.

Злоумышленницей оказалась бывшая работница регионального подразделения почтовой связи.

При этом она пыталась привлечь к сотрудничеству с оккупантами своих коллег, покинувших регион в начале полномасштабного вторжения РФ.

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«Именно от них планировалось получить электронные ключи доступа к системам администрирования и базам данных абонентов. Также она призвала других почтовых работников добровольно переходить на сторону врага и передавать на баланс России государственное имущество Укрпошты», — рассказали в СБУ.

Кроме того, женщина передала оккупантам около 2 млн гривен абонентских взносов, похищенных ею в одном из местных почтовых отделений.

После освобождения региона пособница россиян пыталась скрываться от правосудия, однако в итоге была разоблачена украинской спецслужбой.

На данное время в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.