В Мелитополе коллаборантам приказали готовиться к побегу в Крым — СМИ

12 октября, 10:13
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Из Мелитополя готовятся бежать коллаборанты (Фото:inform.zp.ua)

Из Мелитополя готовятся бежать коллаборанты (Фото:inform.zp.ua)

В захваченном Мелитополе местные коллаборанты готовятся к побегу в Крым, сообщает издание РИА Мелитополь.

По данным издания, предателям стала поступать рассылка с новым «указом» главного коллаборнанта Евгения Балицкого.

В нем говорится, что для обеспечения безопасности граждан рекомендовано до 25 октября выехать из Мелитополя в Крым.

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«Подчиненным коллаборантам, которые работают при российской администрации в городе, разослали такое предупреждение, чтобы те готовились выезжать в Крым, как это было уже в Херсонской области. Делается это якобы для того, чтобы избежать мобилизации и еще орки что-то планируют», — рассказали жильцы одного из домов в Мелитополе.

РИА Мелитополь
Фото: РИА Мелитополь

9 октября Генштаб сообщал, что в Херсонской и Луганской областях представители оккупационных «властей» вывозят свои семьи.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Крым Запорожская область Мелитополь Коллаборант Война России против Украины

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