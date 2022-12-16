«Охотник» за украинскими HIMARS проведет за решеткой более 12 лет — СБУ 16 декабря, 10:37 Злоумышленник также передавал РФ координаты объектов критической инфраструктуры (Фото:СБУ)

Украинский суд приговорил к 12 годам и шести месяцам тюрьмы российского агента, собиравшего для захватчиков информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ на Донецком направлении.

Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в пресс-службе СБУ.

В первую очередь злоумышленник «охотился» за реактивными системами залпового огня HIMARS.

Кроме того, он передавал оккупантам точные координаты объектов критической инфраструктуры региона.

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«Коллаборант оказался местный житель, который после начала полномасштабного вторжения поддерживал связь с оккупантами и стремился помогать в войне против Украины. Собранную информацию он передавал через связного. Им был участник подконтрольной РФ террористической организации „ДНР“», — рассказал спикер украинской спецслужбы Артем Дехтяренко.