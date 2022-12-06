«Встал не с той ноги». В Мелитополе подорвали коллаборанта Николая Волыка — мэр 6 декабря, 10:35 Николай Волык возглавлял организацию Социалистической партии в Мелитополе (Фото:РИА Мелитополь)

Утром во вторник, 6 декабря, в оккупированном Мелитополе подорвали коллаборанта Николая Волыка.

Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Утренний взрыв в Мелитополе — прожарка очередного коллаборанта. Не с той ноги встал Николай Волык», — написал он.

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До полномасштабной войны Волык возглавлял местное звено социалистической партии, а также был депутатом Мелитопольского районного совета.

После оккупации Мелитополя он стал активным приспешником местных гауляйтеров.

«В 6 утра было громко у подъезда предателя. На место взрыва сразу же приехали скорые», — добавил Федоров.

2 декабря Федоров сообщал, что в селе Терпенье Мелитопольского района произошел взрыв. Десятки российских оккупантов погибли и были ранены.