«Встал не с той ноги». В Мелитополе подорвали коллаборанта Николая Волыка — мэр
Николай Волык возглавлял организацию Социалистической партии в Мелитополе (Фото:РИА Мелитополь)
Утром во вторник, 6 декабря, в оккупированном Мелитополе подорвали коллаборанта Николая Волыка.
Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
«Утренний взрыв в Мелитополе — прожарка очередного коллаборанта. Не с той ноги встал Николай Волык», — написал он.
До полномасштабной войны Волык возглавлял местное звено социалистической партии, а также был депутатом Мелитопольского районного совета.
После оккупации Мелитополя он стал активным приспешником местных гауляйтеров.
«В 6 утра было громко у подъезда предателя. На место взрыва сразу же приехали скорые», — добавил Федоров.
2 декабря Федоров сообщал, что в селе Терпенье Мелитопольского района произошел взрыв. Десятки российских оккупантов погибли и были ранены.