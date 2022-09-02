«Нет на 100% подтверждения». Коллаборант Ковалев может быть жив — нардеп Костенко 2 сентября, 19:50 Нардеп от партии Голос Роман Костенко обратил внимание на отсутствие достоверного подтверждения гибели коллаборанта Алексея Ковалева (на фото) (Фото:Алексей Ковалев via Facebook)

Нардеп от партии Голос Роман Костенко в интервью Радио НВ заявил, что у него нет стопроцентного подтверждения гибели коллаборанта Алексея Ковалева, который раньше был нардепом от партии Голос.



«У меня нет на 100% подтверждения, что он убит. По крайней мере, по фото я не видел ничего. Надеюсь, это так…», — сказал Костенко Радио НВ.

По словам нардепа от Голоса, россияне иногда подтверждают убийство людей, чтобы их скрыть.

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«Я надеюсь, это все-таки наши партизаны постарались. Думаю, мы это узнаем исключительно спустя некоторое время, потому что если они это сделали, то люди работают. Не исключаю также, что это могла совершить и Российская Федерация. Мы помним, они и на востоке после 2014-го устраняли многих из тех, с кем сначала сотрудничали. Это их методы работы, чтобы потом вводить новых беспозвоночных людей, которыми они смогут спокойно управлять», — добавил он.

Костенко отметил, что вместо Ковалева РФ могла планировать «вводить своих, россиян, которые потом будут полностью зависеть от них» и «которые могут четко выполнять их задачи».

По его словам, по Ковалеву есть «очень много вопросов».

«Он все-таки был приближен к Офису президента. Мы помним историю с Четвертым каналом, который через него был выкуплен и затем на нем устанавливалась цензура, чтобы он вещал совершенно по-другому. Следует расследовать, какие отношения у него были с руководителями государства, насколько он был приближен и почему так резко перешел. И если он погиб, то, возможно, много секретной информации унес с собой», — объяснил нардеп.

29 августа Следственный комитет страны-агрессора России подтвердил смерть народного депутата-коллаборанта Алексея Ковалева, которого оккупанты называли «замглавы администрации» Херсонской области.

Вечером 28 августа об убийстве Ковалева одним из первых сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, отметив, что информация требует уточнения.

Затем эту информацию подтвердил журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники. Он уточнил, что Ковалев погиб в захваченном городе Голая Пристань и был зарезан в собственном доме, а его жена сейчас якобы находится в реанимации.

29 августа Сергей Хлань рассказал, что тело Ковалева находится в «доме престарелых» (вероятно, на территории Голопристанского гериатрического пансионата). Ковалев — единственный депутат Верховной Рады от пропрезидентской фракции, который пошел на сотрудничество с врагом. Он входил в состав созданного россиянами оккупационного «правительства» Херсонской области.

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