Тайно приехал в столицу. В Киеве задержали коллаборанта, устроившегося на работу в Красный Крест 13 февраля, 14:08 Мужчина пытался скрыться в Киеве под видом волонтера, а затем выехать за границу (Фото:СБУ)

В Киеве задержали коллаборанта, который сотрудничал с российскими оккупантами в Луганской области, а затем тайно приехал в столицу и устроился на работу в Красный Крест.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, злоумышленник «руководил» сектором «управления пенсионного фонда „ЛНР“ в Новопсковском районе». Еще в прошлом году его объявили в розыск.

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Спецслужбам удалось установить, что он прибыл в Киеве и пытался «легализироваться» под видом волонтера местного представительства Общества Красного Креста Украины.

Во время «трудоустройства» в гуманитарное учреждение коллаборант выдавал себя за переселенца из Луганской области и скрыл факты своего сотрудничества с агрессором.

Он планировал выехать за границу под видом участника международного волонтерского движения.

С начала полномасштабного вторжения России в феврале прошлого года он поддержал действия оккупантов и предложил им свою помощь в войне протик Украины. За это мужчина был назначен в состав местной оккупационной администрации, где выполнял указания Кремля о распространении оккупационного режима на территории региона.

Он также принимал участие во внедрении в Луганской области «рублевой зоны».

Коллаборанту сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), его заключили под стражу.

Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.