Житель Киевской области сливал россиянам домашние адреса участников АТО во время оккупации — прокуратура

1 августа, 15:43
Подозреваемый пытался вступить в ряды ВСУ, чтобы, по данным правоохранителей, и дальше быть полезным оккупантам. (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Подозреваемый пытался вступить в ряды ВСУ, чтобы, по данным правоохранителей, и дальше быть полезным оккупантам. (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Киевской области местный житель передавал россиянами домашние адреса участников АТО во время оккупации региона, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, с россиянами сотрудничал житель села Лубянка в марте 2022 года во время оккупации Бучанского района. Он передавал оккупантам данные о местах проживания участников АТО и других лиц, которые пользовались огнестрельным оружием и могли сопротивляться войскам РФ, уточняют правоохранители.

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Используя его информацию, россияне пытали одного из участников АТО, сообщает пресс-служба.

Также подозреваемый пытался вступить в ряды ВСУ, чтобы, по данным правоохранителей, и дальше быть полезным оккупантам.

Мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 111 УК Украины о государственной измене, за которое предусмотрено до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   АТО Российская агрессия Буча Прокуратура Киева Коллаборант

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