Ликвидация «генпрокурора ЛНР»: в соцсетях вспомнили, как Горенко лично бил из гаубицы по Станице Луганской — видео

16 сентября, 16:01
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Сергей Горенко получал от своих военных преступлений явное удовольствие (Фото:Коллаж НВ)

Сергей Горенко получал от своих военных преступлений явное удовольствие (Фото:Коллаж НВ)

На фоне ликвидации во временно оккупированном РФ Луганске фейкового «генпрокурора ЛНР» Сергея Горенко пользователи соцсетей вспомнили, как он лично обстреливал из гаубицы Станицу Луганскую.

Речь идет о видео, которое в феврале 2022 года было опубликовано кремлевских пропагандистских ресурсах.

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На нем видно, как Горенко отдает приказ о заряжании 122-мм артиллерийского орудия Д-30, после чего сам выстреливает из него по мирному населению, получая от этого явное удовольствие.

Видео дня

https://twitter.com/buch10_04/status/1570741570307231745

Пособник российских оккупантов был взорван в рабочем кабинете в пятницу, 16 сентября.

Кроме Горенко, ликвидирована также его заместительница Екатерина Стегленко.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Луганск ЛНР Российская агрессия Станица Луганская Военные преступления Коллаборант Война России против Украины

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