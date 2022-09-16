Ликвидация «генпрокурора ЛНР»: в соцсетях вспомнили, как Горенко лично бил из гаубицы по Станице Луганской — видео 16 сентября, 16:01 Сергей Горенко получал от своих военных преступлений явное удовольствие (Фото:Коллаж НВ)

На фоне ликвидации во временно оккупированном РФ Луганске фейкового «генпрокурора ЛНР» Сергея Горенко пользователи соцсетей вспомнили, как он лично обстреливал из гаубицы Станицу Луганскую.

Речь идет о видео, которое в феврале 2022 года было опубликовано кремлевских пропагандистских ресурсах.

На нем видно, как Горенко отдает приказ о заряжании 122-мм артиллерийского орудия Д-30, после чего сам выстреливает из него по мирному населению, получая от этого явное удовольствие.

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Пособник российских оккупантов был взорван в рабочем кабинете в пятницу, 16 сентября.

Кроме Горенко, ликвидирована также его заместительница Екатерина Стегленко.

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