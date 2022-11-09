«Очень тяжело говорить». Коллаборант Сальдо подтвердил гибель Стремоусова 9 ноября, 16:05 Кирилл Стремоусов (Фото:скриншот видео / Кирилл Стремоусов / Telegram)

Херсонский коллаборант и марионетка Кремля Владимир Сальдо в среду, 9 ноября, записал видеообращение, в котором подтвердил, что его «заместитель» Кирилл Стремоусов погиб. Как утверждает Сальдо, машина Стремоусова «попала в ДТП».

«Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов, он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП», — заявил коллаборант.

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По словам Сальдо, у Стремоусова осталось пять детей и «в скором времени должен родиться шестой».

Ранее о гибели коллаборанта «в ДТП» сообщали российские пропагандисты. Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сказал, что это может быть инсценировкой.

Информация появилась на фоне сообщений о том, что российские войска подорвали ключевые мосты в правобережной части Херсонской области, а в самом Херсоне оккупанты начали снимать российские триколоры.

Также появились данные об интенсивных боях за Снигиревку Баштанского района Николаевской области, которая граничит с Херсонской областью. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал соблюдать информационную тишину.

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