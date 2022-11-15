Подробности утреннего взрыва: в Мелитополе подорвали коллаборанта Дмитрия Трухина 15 ноября, 11:15 В Мелитополе ликвидировали коллаборанта Дмитрия Трухина (Фото:t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Утром во вторник, 15 ноября, в захваченном Мелитополе подорвали пособника российских оккупантов Дмитрия Трухина.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

По его словам, Трухин в очень тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Федоров также рассказал, что Трухин являлся сторонником коллаборантов Евгения Балицкого и Галины Данильченко.

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Являлся депутатом Мелитопольского городского совета трех созывов, в том числе от Компартии и ОПЗЖ. Участвовал в незаконных «подвальных» сессиях горсовета.

Был директором КП Коммунальная собственность.



С начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году стал близким приспешником гауляйтеров и оккупантов. Вернулся в КП Коммунальная собственность и курировал незаконное распределение земли и имущества. Помогал в сборе денег для финансирования псевдореферендума.

Утром 15 ноября сообщалось о взрыве в Мелитополе возле 24-го училища. Как сообщал Иван Федоров, в этом районе располагалось «очередное логово оккупантов».