Заняли псевдодолжности на созданном оккупантами предприятии. СБУ разоблачила двух коллаборантов из освобожденного Купянска 10 сентября, 14:17 СБУ разоблачила двух коллаборантов из уволенного Купянска (Фото:СБУ/Telegram)

Двоим гражданам Украины, согласившимся на сотрудничество с РФ и добровольно занявшим должности при оккупационной военной администрации Харьковской области, сообщили о подозрении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Telegram.

Так, 55-летний местный житель перешел на сторону врага вскоре после захвата Купянска российскими оккупационными войсками. Он добровольно вступил на должность руководителя ГП Купянское лесное хозяйство и предлагал другим работать в созданном захватчиками лесхозе.

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47-летняя местная жительница также добровольно перешла на сторону врага и согласилась на должность главного бухгалтера ДП.

Оба злоумышленника скрываются на временно оккупированной территории Украины, прикрываясь войсками РФ, которые бегут с занимаемых ранее позиций.

Им заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Им грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.

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