Коллаборант Сальдо заявил, что ВСУ ночью атаковали железную дорогу между Херсонской областью и Крымом

29 июля, 18:00
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Оккупанты заявили, что ВСУ якобы ночью атаковали железную дорогу между Херсонской областью и Крымом (Фото:Владимир Сальдо/Telegram)

Оккупанты заявили, что ВСУ якобы ночью атаковали железную дорогу между Херсонской областью и Крымом (Фото:Владимир Сальдо/Telegram)

Гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что минувшей ночью Силы обороны якобы пытались разрушить железную дорогу между регионом и Крымом.

Об этом он написал в своем Telegram.

Коллаборационист заявил, что прошлой ночью якобы был нанесен удар 12 дальнобойными ракетами Storm Shadow по железной дороге между Крымом и оккупированной частью Херсонской области.

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Более того, Сальдо утверждает, что «все ракеты сбила ПВО».

По его словам, на одном месте обломки ракеты «немного повредили будку обходчика и контактную линию».

Однако стоит отметить, что гауляйтер Сальдо не предоставил доказательств атаки, а также «работы ПВО».

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска скоро войдут на оккупированный полуостров Крым.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Крым Херсонская область Владимир Сальдо Железная дорога Война России против Украины Storm Shadow

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