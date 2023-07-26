«Предатели никому не нужны». Коллаборационистам на Луганщине начали раздавать повестки — ОВА 26 июля, 10:01 Коллаборационистам на Луганщине начали раздавать повестки (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

На оккупированной части Луганской области коллаборантов из силовых структур россияне отправляют на фронт, они начали получать повестки. Об этом сообщает Луганская ОВА в Facebook.

Отмечается, что такой шаг, по замыслу россиян, является самым простым способом освободить места «под своих людей», которые приезжают на оккупированную Луганщину из разных регионов РФ и устраиваются там в так называемые «правоохранительные органы» сразу на руководящие должности.

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«Предатели никому не нужны», — отметили в ОВА.

Также сообщается, что жители города Северодонецк жалуются на низкое качество показательных ремонтов многоэтажек.

«Пока захватнические СМИ сообщают о сотнях восстановленных домов, недовольные местные жители публично обращаются к оккупационным властям», — говорится в сообщении.

В ОВА отмечают, что один из домов по улице Гагарина начали «ремонтировать» еще в прошлом году, но окна были установлены неровно и значительно меньшего размера, чем нужно. Кое-где сняли в домах сняли двери, которые затем установили выборочно, а подъезды вообще остались без них.

Кроме того, системы водо- и теплоснабжения находятся в полудемонтированном состоянии. Работы по их восстановлению остановлены уже несколько месяцев. Жители говорят, что до «вмешательства» ремонтников дом находился в лучшем состоянии.

12 июля Центр нацсопротивления сообщал, что коллаборационисты из оккупационной «администрации» Луганской области договариваются с Кремлем о возможности «эвакуации» на территорию РФ в случае освобождения региона от российских захватчиков.

