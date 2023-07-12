Коллаборационисты в Луганской области готовятся к бегству в РФ из-за страха контрнаступления ВСУ — ЦНС

12 июля, 03:05
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Луганск (Фото:кадр видео CXID.info via YouTube)

Луганск (Фото:кадр видео CXID.info via YouTube)

Коллаборационисты из оккупационной «администрации» Луганской области договариваются с Кремлем о возможности «эвакуации» на территорию РФ в случае освобождения региона от российских захватчиков.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«В контексте наступательной операции Сил обороны Украины ячейка коллаборационистов на временно оккупированной территории Луганской области стремится получить гарантии безопасности от высшего политического руководства РФ в случае освобождения региона от российско-оккупационных войск», — говорится в сообщении.

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В частности отмечается, что Кремль намерен создать условия для «эвакуации» на территорию РФ для дальнейшей интеграции в российскую общественно-политическую жизнь небольшой группы коллаборационистов с Луганщины. С этой целью запланировано привлечь ориентировочно от 10 до 15 человек, работающих в местной оккупационной администрации к членству во всероссийской политической партии Единая Россия и выдать соответствующие партийные билеты.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Луганск Луганская область Война в Украине Контрнаступление Коллаборационизм

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